Mohammed Qasem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Qasem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Qasem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Qasem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Qasem 19 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da محمد قاسم / Mohammed Qasem Al-Nakhli şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Qasem Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammed Qasem, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nassr FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Nassr FC takımına 8 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Mohammed Qasem'nin Al-Nassr FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohammed Qasem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Qasem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mohammed Qasem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Qasem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Al-Ittihad Club

23 Ocak 2019 yılında Al-Fayha

30 Haziran 2019 yılında Al-Ittihad Club

1 Ağustos 2019 yılında Al-Faisaly FC

8 Ağustos 2021 yılında Al-Nassr FC

Mohammed Qasem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Qasem şuan Al-Nassr FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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