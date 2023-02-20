Ayman Yahya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayman Yahya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ayman Yahya kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ayman Yahya ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ayman Yahya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayman Yahya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ayman Yahya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayman Yahya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayman Yahya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayman Yahya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayman Yahya 14 Mayıs 2001 tarihinde Riyadh şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Ayman Yahya Salem/ أيمن يحيى سالم şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayman Yahya Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ayman Yahya, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nassr FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Nassr FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Ayman Yahya'nin Al-Nassr FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ayman Yahya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayman Yahya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Ayman Yahya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayman Yahya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Al-Nassr FC

9 Ocak 2022 yılında Al-Ahli SFC

30 Haziran 2022 yılında Al-Nassr FC

Ayman Yahya kimdir

Ayman Yahya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayman Yahya şuan Al-Nassr FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Al-Nassr FC (-2019)

Ayman Yahya Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Suudi Arabistan takımında 8 numaralı formasıyla 14 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Suudi Arabistan U23 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 4 gol atmıştır.

Suudi Arabistan Olimpiyat takımında 15 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ayman Yahya nereli

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