Abdullah Al Khaibari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Al Khaibari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdullah Al Khaibari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdullah Al Khaibari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdullah Al Khaibari 16 Ağustos 1996 tarihinde Riyadh şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da عبدالله الخيبري şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdullah Al Khaibari Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdullah Al Khaibari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nassr FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Nassr FC takımına 1 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Abdullah Al Khaibari'nin Al-Nassr FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdullah Al Khaibari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdullah Al Khaibari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Abdullah Al Khaibari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdullah Al Khaibari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Al-Shabab

1 Şubat 2019 yılında Al-Nassr FC

Abdullah Al Khaibari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdullah Al Khaibari şuan Al-Nassr FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Abdullah Al Khaibari Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suudi Arabistan takımında 17 numaralı formasıyla 26 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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