Nawaf Al Aqidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nawaf Al Aqidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nawaf Al Aqidi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nawaf Al Aqidi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nawaf Al Aqidi 10 Mayıs 2000 tarihinde Riyadh şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da نواف العقيدي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nawaf Al Aqidi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nassr FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Nassr FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Nawaf Al Aqidi'nin Al-Nassr FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nawaf Al Aqidi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nawaf Al Aqidi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nawaf Al Aqidi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nawaf Al Aqidi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Al-Nassr FC

30 Ocak 2022 yılında Al-Tai

30 Haziran 2022 yılında Al-Nassr FC

Nawaf Al Aqidi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nawaf Al Aqidi şuan Al-Nassr FC takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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