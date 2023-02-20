Sultan Al Ghannam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sultan Al Ghannam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sultan Al Ghannam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sultan Al Ghannam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sultan Al Ghannam 6 Mayıs 1994 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da سلطان الغنام şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sultan Al Ghannam Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sultan Al Ghannam, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nassr FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Nassr FC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Sultan Al Ghannam'nin Al-Nassr FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sultan Al Ghannam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sultan Al Ghannam isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sultan Al Ghannam Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sultan Al Ghannam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Al-Faisaly FC

1 Temmuz 2018 yılında Al-Nassr FC

Sultan Al Ghannam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sultan Al Ghannam şuan Al-Nassr FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Sultan Al Ghannam Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suudi Arabistan takımında 2 numaralı formasıyla 19 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 0 gol atmıştır.

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