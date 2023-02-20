Talisca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Talisca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Talisca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Talisca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Talisca 1 Şubat 1994 tarihinde Feira de Santana şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Anderson Souza Conceição şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Talisca Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carlos Leite yapmaktadır. Talisca, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nassr FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Nassr FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Talisca'nin Al-Nassr FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Talisca Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/andersontalisca/

Talisca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Talisca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 14.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 28.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Talisca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Talisca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında EC Bahia

5 Temmuz 2014 yılında Benfica

23 Ağustos 2016 yılında Beşiktaş

30 Haziran 2018 yılında Benfica

1 Temmuz 2018 yılında GZ Evergrande

31 Aralık 2018 yılında Benfica

1 Ocak 2019 yılında GZ Evergrande

1 Temmuz 2021 yılında Al-Nassr FC

Talisca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Talisca şuan Al-Nassr FC takımında oynamakta ve 94 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Talisca Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Vasco da Gama, EC Bahia

Brezilya U23 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Brezilya U20 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

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