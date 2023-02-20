Sami Al Najei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sami Al Najei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sami Al Najei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sami Al Najei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sami Al Najei 7 Şubat 1997 tarihinde Jizan şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da سامي النجعي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sami Al Najei Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sami Al Najei, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nassr FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Nassr FC takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Sami Al Najei'nin Al-Nassr FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sami Al Najei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sami Al Najei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sami Al Najei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sami Al Najei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Al-Nassr FC

3 Şubat 2019 yılında Al-Qadsiah FC

30 Haziran 2019 yılında Al-Nassr FC

17 Temmuz 2019 yılında Damac FC

1 Eylül 2020 yılında Al-Nassr FC

Sami Al Najei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sami Al Najei şuan Al-Nassr FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Sami Al Najei Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suudi Arabistan takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 2 gol atmıştır.

Suudi Arabistan U23 takımında 6 numaralı formasıyla 10 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Suudi Arabistan Olimpiyat takımında 6 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

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