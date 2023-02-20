Ghislain Konan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ghislain Konan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ghislain Konan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ghislain Konan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ghislain Konan 27 Aralık 1995 tarihinde Abidjan şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Ghislain Niclomande Konan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ghislain Konan Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vlado Bozinoski yapmaktadır. Ghislain Konan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nassr FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Nassr FC takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ghislain Konan'nin Al-Nassr FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ghislain Konan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ghislain Konan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 8.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ghislain Konan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ghislain Konan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında ASEC Mimosas

28 Ocak 2016 yılında Guimarães B

1 Ocak 2017 yılında Vit. Guimarães

1 Temmuz 2018 yılında Stade Reims

7 Temmuz 2022 yılında Al-Nassr FC

Ghislain Konan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ghislain Konan şuan Al-Nassr FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ghislain Konan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ASEC Mimosas

Fildişi Sahili takımında 3 numaralı formasıyla 4 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 0 gol atmıştır.

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