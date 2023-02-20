Hamad Al Mansour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamad Al Mansour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamad Al Mansour adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamad Al Mansour Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamad Al Mansour 19 Mayıs 1993 tarihinde Narjan şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da حمد آل منصور şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamad Al Mansour Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hamad Al Mansour, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nassr FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Nassr FC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Hamad Al Mansour'nin Al-Nassr FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hamad Al Mansour Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamad Al Mansour isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Hamad Al Mansour Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamad Al Mansour futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Najran SC

17 Ocak 2016 yılında Al-Hazem

30 Haziran 2016 yılında Najran SC

1 Temmuz 2017 yılında Al-Faisaly FC

1 Temmuz 2018 yılında Al-Nassr FC

21 Ekim 2020 yılında Al-Ittihad Club

30 Haziran 2021 yılında Al-Nassr FC

Hamad Al Mansour Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamad Al Mansour şuan Al-Nassr FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.