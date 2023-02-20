Ali Al Hassan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Al Hassan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ali Al Hassan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ali Al Hassan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ali Al Hassan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Al Hassan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ali Al Hassan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Al Hassan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Al Hassan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Al Hassan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Al Hassan 4 Mart 1997 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da علي الحسن şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Al Hassan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ali Al Hassan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nassr FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Nassr FC takımına 4 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Ali Al Hassan'nin Al-Nassr FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ali Al Hassan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Al Hassan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Ali Al Hassan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Al Hassan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Al-Fateh

4 Ekim 2020 yılında Al-Nassr FC

Ali Al Hassan kimdir

Ali Al Hassan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Al Hassan şuan Al-Nassr FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Ali Al Hassan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Suudi Arabistan takımında 15 numaralı formasıyla 15 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

Suudi Arabistan Olimpiyat takımında 14 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Ali Al Hassan nereli

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