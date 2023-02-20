Ali Al Oujami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Al Oujami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Al Oujami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Al Oujami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Al Oujami 25 Nisan 1996 tarihinde Riad şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da علي الأوجامي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Al Oujami Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Blue Line yapmaktadır. Ali Al Oujami, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nassr FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Nassr FC takımına 10 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Ali Al Oujami'nin Al-Nassr FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ali Al Oujami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Al Oujami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 950 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Al Oujami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Al Oujami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Khaleej

23 Ağustos 2018 yılında Al-Fateh

10 Eylül 2020 yılında Al-Nassr FC

Ali Al Oujami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Al Oujami şuan Al-Nassr FC takımında oynamakta ve 78 numaralı formayı giymektedir.

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