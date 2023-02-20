Cristiano Ronaldo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristiano Ronaldo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristiano Ronaldo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristiano Ronaldo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristiano Ronaldo 5 Şubat 1985 tarihinde Funchal şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristiano Ronaldo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gestifute yapmaktadır. Cristiano Ronaldo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nassr FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Nassr FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cristiano Ronaldo'nin Al-Nassr FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Cristiano Ronaldo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Cristiano

http://www.instagram.com/cristiano

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http://www.facebook.com/Cristiano

Cristiano Ronaldo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristiano Ronaldo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 20.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 120.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Cristiano Ronaldo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristiano Ronaldo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 1995 yılında Nacional Alt.

1 Temmuz 1996 yılında Nacional Sub-15

1 Temmuz 1997 yılında Sporting Sub-15

1 Temmuz 1998 yılında Sporting U17

1 Temmuz 2000 yılında Sporting U19

1 Temmuz 2002 yılında Sporting CP

12 Ağustos 2003 yılında Man. United

6 Temmuz 2009 yılında Real

10 Temmuz 2018 yılında Juventus

31 Ağustos 2021 yılında Man. United

22 Kasım 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Al-Nassr FC

Cristiano Ronaldo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristiano Ronaldo şuan Al-Nassr FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cristiano Ronaldo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CF Andorinha (1992-1995),CD Nacional (1995-1997),Sporting CP (1997-2002)

Portekiz takımında 7 numaralı formasıyla 20 Ağustos 2003 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 196 maçta 118 gol atmıştır.

Portekiz U21 takımında 7 numaralı formasıyla 19 Kasım 2002 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 3 gol atmıştır.

Portekiz U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 5 gol atmıştır.

Portekiz Olimpiyat takımında 7 numaralı formasıyla 4 Ağustos 2004 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz U15 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 7 gol atmıştır.

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