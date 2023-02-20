Waleed Abdullah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Waleed Abdullah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Waleed Abdullah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Waleed Abdullah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Waleed Abdullah 19 Nisan 1986 tarihinde Riyadh şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da وليد عبدالله şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Waleed Abdullah Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Waleed Abdullah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nassr FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Nassr FC takımına 7 Şubat 2017 tarihinde katılmıştır. Waleed Abdullah'nin Al-Nassr FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Waleed Abdullah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Waleed Abdullah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 775 Bin € kadar çıkmıştır.

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Waleed Abdullah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Waleed Abdullah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Al-Shabab

7 Şubat 2017 yılında Al-Nassr FC

Waleed Abdullah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Waleed Abdullah şuan Al-Nassr FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Waleed Abdullah Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suudi Arabistan takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 72 maçta 0 gol atmıştır.

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