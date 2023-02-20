David Ospina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Ospina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Ospina kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? David Ospina ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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David Ospina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Ospina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Ospina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Ospina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Ospina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Ospina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Ospina 31 Ağustos 1988 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kolombiya,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da David Ospina Ramírez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Ospina Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alinea yapmaktadır. David Ospina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nassr FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Nassr FC takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Ospina'nin Al-Nassr FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

David Ospina Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/d_ospina1/

http://www.facebook.com/dospina

David Ospina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Ospina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

David Ospina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Ospina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Atl. Nacional

9 Temmuz 2008 yılında OGC Nizza

27 Temmuz 2014 yılında Arsenal

17 Ağustos 2018 yılında Napoli

30 Haziran 2019 yılında Arsenal

4 Temmuz 2019 yılında Napoli

11 Temmuz 2022 yılında Al-Nassr FC

David Ospina kimdir

David Ospina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Ospina şuan Al-Nassr FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Atlético Nacional

David Ospina Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kolombiya takımında 1 numaralı formasıyla 7 Şubat 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 128 maçta 0 gol atmıştır.

Kolombiya U20 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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David Ospina nereli

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