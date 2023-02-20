Mohammed Maran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Maran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Maran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Maran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Maran 15 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Mohammed bin Khalil bin Nasser Maran şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Maran Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammed Maran, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nassr FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Nassr FC takımına - tarihinde katılmıştır. Mohammed Maran'nin Al-Nassr FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammed Maran Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Maran isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Maran Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Maran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Eylül 2021 yılında Al-Tai

30 Haziran 2022 yılında Al-Nassr FC

Mohammed Maran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Maran şuan Al-Nassr FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Mohammed Maran Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suudi Arabistan U23 takımında 20 numaralı formasıyla 23 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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