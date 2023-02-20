Abdullah Madu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Madu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdullah Madu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdullah Madu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Abdullah Madu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Madu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdullah Madu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Madu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdullah Madu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdullah Madu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdullah Madu 15 Temmuz 1993 tarihinde Makkah şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da عبدالله مادو şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdullah Madu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdullah Madu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nassr FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Nassr FC takımına 1 Ocak 2012 tarihinde katılmıştır. Abdullah Madu'nin Al-Nassr FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Abdullah Madu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdullah Madu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Abdullah Madu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdullah Madu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Al-Nassr FC

Abdullah Madu kimdir

Abdullah Madu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdullah Madu şuan Al-Nassr FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Abdullah Madu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Suudi Arabistan takımında 3 numaralı formasıyla 10 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

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Abdullah Madu nereli

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