Amin Al Bukhari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amin Al Bukhari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Amin Al Bukhari kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Amin Al Bukhari ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Amin Al Bukhari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amin Al Bukhari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Amin Al Bukhari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amin Al Bukhari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amin Al Bukhari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amin Al Bukhari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amin Al Bukhari 2 Mayıs 1997 tarihinde Jeddah şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da أمين محمد جان بخاري şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amin Al Bukhari Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amin Al Bukhari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nassr FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Nassr FC takımına 10 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Amin Al Bukhari'nin Al-Nassr FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Amin Al Bukhari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amin Al Bukhari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Amin Al Bukhari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amin Al Bukhari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Eylül 2020 yılında Al-Nassr FC

16 Ekim 2020 yılında Al-Ain FC

30 Haziran 2021 yılında Al-Nassr FC

Amin Al Bukhari kimdir

Amin Al Bukhari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amin Al Bukhari şuan Al-Nassr FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Amin Al Bukhari Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Suudi Arabistan U23 takımında 1 numaralı formasıyla 10 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Suudi Arabistan Olimpiyat takımında 1 numaralı formasıyla 28 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Amin Al Bukhari nereli

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