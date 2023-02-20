Jaloliddin Masharipov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaloliddin Masharipov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaloliddin Masharipov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jaloliddin Masharipov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jaloliddin Masharipov 1 Eylül 1993 tarihinde Urganch şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Джалолиддин Кадомбой оглы Машарипов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jaloliddin Masharipov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jaloliddin Masharipov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nassr FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Nassr FC takımına 10 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jaloliddin Masharipov'nin Al-Nassr FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jaloliddin Masharipov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/jaloliddin_masharipov?igshid=155r09glzm3bw

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Jaloliddin Masharipov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jaloliddin Masharipov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jaloliddin Masharipov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jaloliddin Masharipov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Pakhtakor

31 Ocak 2017 yılında Loko Tashkent

31 Aralık 2017 yılında Pakhtakor

10 Ocak 2021 yılında Al-Nassr FC

29 Ocak 2021 yılında Shabab Al-Ahli

30 Haziran 2021 yılında Al-Nassr FC

Jaloliddin Masharipov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jaloliddin Masharipov şuan Al-Nassr FC takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Jaloliddin Masharipov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan takımında 10 numaralı formasıyla 24 Temmuz 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 45 maçta 10 gol atmıştır.

Özbekistan U23 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 3 gol atmıştır.

Özbekistan U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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