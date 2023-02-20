Agustin Rossi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Rossi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Rossi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Rossi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Rossi 21 Ağustos 1995 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Agustín Daniel Rossi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Rossi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Agustin Rossi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nassr FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Nassr FC takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Agustin Rossi'nin Al-Nassr FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Agustin Rossi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Agustin Rossi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 7.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Agustin Rossi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Rossi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Chacarita Jrs

10 Ocak 2015 yılında Estudiantes

25 Temmuz 2016 yılında Defensa

31 Ocak 2017 yılında Estudiantes

1 Şubat 2017 yılında Boca Juniors

22 Şubat 2019 yılında Antofagasta

30 Mayıs 2019 yılında Boca Juniors

1 Temmuz 2019 yılında Lanús

30 Haziran 2020 yılında Boca Juniors

24 Ocak 2023 yılında Al-Nassr FC

30 Haziran 2023 yılında Boca Juniors

1 Temmuz 2023 yılında Flamengo

Agustin Rossi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Rossi şuan Al-Nassr FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Agustin Rossi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U20 takımında 13 numaralı formasıyla 22 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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