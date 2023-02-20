Abdulfattah Asiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulfattah Asiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulfattah Asiri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulfattah Asiri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulfattah Asiri 26 Şubat 1994 tarihinde Jazan şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da عبد الفتاح توفيق عسيري şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulfattah Asiri Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdulfattah Asiri, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nassr FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Nassr FC takımına 10 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Abdulfattah Asiri'nin Al-Nassr FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdulfattah Asiri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulfattah Asiri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Abdulfattah Asiri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulfattah Asiri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Al-Ittihad Club

17 Ağustos 2016 yılında Al-Ahli SFC

10 Eylül 2020 yılında Al-Nassr FC

Abdulfattah Asiri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulfattah Asiri şuan Al-Nassr FC takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

Abdulfattah Asiri Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suudi Arabistan takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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