Luiz Gustavo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luiz Gustavo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luiz Gustavo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luiz Gustavo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luiz Gustavo 23 Temmuz 1987 tarihinde Pindamonhangaba şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Brezilya,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Luiz Gustavo Dias şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luiz Gustavo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. Luiz Gustavo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nassr FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Nassr FC takımına 24 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luiz Gustavo'nin Al-Nassr FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luiz Gustavo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luiz Gustavo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 22.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Luiz Gustavo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luiz Gustavo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Mayıs 2005 yılında Ipanema-AL

31 Ağustos 2005 yılında CRB U20

6 Şubat 2006 yılında Ipanema-AL

31 Mayıs 2006 yılında CRB U20

4 Temmuz 2006 yılında Coruripe

4 Eylül 2006 yılında CRB U20

5 Eylül 2006 yılında Miguelense FC

28 Kasım 2006 yılında Corinthians

30 Nisan 2007 yılında Miguelense FC

7 Mayıs 2007 yılında Corinthians

8 Mayıs 2007 yılında CRB

30 Ağustos 2007 yılında Corinthians

31 Ağustos 2007 yılında Hoffenheim

30 Haziran 2008 yılında Corinthians

1 Temmuz 2008 yılında Hoffenheim

1 Ocak 2011 yılında Bayern

16 Ağustos 2013 yılında Wolfsburg

4 Temmuz 2017 yılında Marsilya

2 Eylül 2019 yılında Fenerbahçe

24 Temmuz 2022 yılında Al-Nassr FC

Luiz Gustavo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luiz Gustavo şuan Al-Nassr FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Luiz Gustavo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya takımında 17 numaralı formasıyla 10 Ağustos 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 40 maçta 2 gol atmıştır.

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