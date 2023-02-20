Pity Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pity Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pity Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pity Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pity Martinez 13 Haziran 1993 tarihinde Guaymallén şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Gonzalo Nicolas Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pity Martinez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pity Martinez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nassr FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Nassr FC takımına 7 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Pity Martinez'nin Al-Nassr FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Pity Martinez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/pity_martinez/

Pity Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pity Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 9.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 20.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Pity Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pity Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Huracán

19 Ocak 2015 yılında River Plate

24 Ocak 2019 yılında Atlanta

7 Eylül 2020 yılında Al-Nassr FC

Pity Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pity Martinez şuan Al-Nassr FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pity Martinez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CA Huracán (-2011)

Arjantin takımında 18 numaralı formasıyla 8 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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