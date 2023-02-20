Majed Qasheesh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Majed Qasheesh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Majed Qasheesh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Majed Qasheesh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Majed Qasheesh 4 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Majed Mohammed Qasheesh/ ماجد قشيش şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Majed Qasheesh Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nassr FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Nassr FC takımına 17 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Majed Qasheesh'nin Al-Nassr FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Majed Qasheesh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Majed Qasheesh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Majed Qasheesh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Majed Qasheesh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Eylül 2022 yılında Al-Nassr FC

Majed Qasheesh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Majed Qasheesh şuan Al-Nassr FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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