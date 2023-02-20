Yousef Haqawi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yousef Haqawi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yousef Haqawi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yousef Haqawi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yousef Haqawi 11 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Yousef bin Hussain bin Mohammed Haqawi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yousef Haqawi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nassr FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Nassr FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yousef Haqawi'nin Al-Nassr FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Yousef Haqawi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yousef Haqawi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yousef Haqawi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yousef Haqawi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Al-Nassr FC

Yousef Haqawi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yousef Haqawi şuan Al-Nassr FC takımında oynamakta ve 59 numaralı formayı giymektedir.

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