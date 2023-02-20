Abdulrahman Ghareeb kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulrahman Ghareeb Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulrahman Ghareeb adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulrahman Ghareeb Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulrahman Ghareeb 31 Mart 1997 tarihinde doğmuştur. 1,64 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da عبد الرحمن غريب şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulrahman Ghareeb Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdulrahman Ghareeb, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nassr FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Nassr FC takımına 21 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Abdulrahman Ghareeb'nin Al-Nassr FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Abdulrahman Ghareeb Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulrahman Ghareeb isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Abdulrahman Ghareeb Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulrahman Ghareeb futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Al-Ahli U23

1 Temmuz 2018 yılında Al-Ahli SFC

21 Ağustos 2022 yılında Al-Nassr FC

Abdulrahman Ghareeb Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulrahman Ghareeb şuan Al-Nassr FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Abdulrahman Ghareeb Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suudi Arabistan takımında 18 numaralı formasıyla 12 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

Suudi Arabistan Olimpiyat takımında 18 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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