Abdulqadir İlyas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulqadir İlyas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulqadir İlyas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulqadir İlyas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulqadir İlyas 17 Ağustos 1989 tarihinde Mecca şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Katar uyrukludur.Gerçek adı da عبدالقادر إلياس / Abdulqadir Ilyas Adam şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulqadir İlyas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Sailiya SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sailiya SC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Abdulqadir İlyas'nin Al-Sailiya SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulqadir İlyas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulqadir İlyas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulqadir İlyas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulqadir İlyas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında El-Jaish

10 Ekim 2014 yılında Umm Salal SC

1 Ocak 2015 yılında El-Jaish

1 Temmuz 2015 yılında Al-Sailiya SC

30 Ocak 2016 yılında El-Jaish

31 Ocak 2016 yılında Umm Salal SC

1 Temmuz 2016 yılında El-Jaish

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

4 Kasım 2017 yılında Al-Markhiya SC

1 Temmuz 2018 yılında Al-Sailiya SC

14 Ağustos 2021 yılında Al-Arabi SC

30 Haziran 2022 yılında Al-Sailiya SC

Abdulqadir İlyas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulqadir İlyas şuan Al-Sailiya SC takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Abdulqadir İlyas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Katar takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 4 gol atmıştır.

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