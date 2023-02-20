Muhammad Taher Khan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhammad Taher Khan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muhammad Taher Khan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muhammad Taher Khan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muhammad Taher Khan 5 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. Katar,Pakistan uyrukludur.Gerçek adı da حمد طاهر şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muhammad Taher Khan Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Sailiya SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sailiya SC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Muhammad Taher Khan'nin Al-Sailiya SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Muhammad Taher Khan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muhammad Taher Khan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Muhammad Taher Khan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muhammad Taher Khan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Al-Sailiya SC

Muhammad Taher Khan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muhammad Taher Khan şuan Al-Sailiya SC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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