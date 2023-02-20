Mehrdad Mohammadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehrdad Mohammadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehrdad Mohammadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehrdad Mohammadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehrdad Mohammadi 29 Eylül 1993 tarihinde Tehran şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da مهرداد محمدی کشمرزی / Mehrdad Mohammadi Keshmarzi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehrdad Mohammadi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mehrdad Mohammadi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Sailiya SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sailiya SC takımına 12 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mehrdad Mohammadi'nin Al-Sailiya SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mehrdad Mohammadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehrdad Mohammadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mehrdad Mohammadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehrdad Mohammadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında DamashU19

1 Temmuz 2012 yılında Oghab Teh. U21

1 Temmuz 2014 yılında Rah Ahan

1 Temmuz 2016 yılında Sepahan

1 Temmuz 2019 yılında Desportivo Aves

31 Ağustos 2020 yılında Al-Arabi SC

12 Eylül 2022 yılında Al-Sailiya SC

Mehrdad Mohammadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehrdad Mohammadi şuan Al-Sailiya SC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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