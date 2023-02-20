Ali Jasimi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Jasimi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Jasimi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Jasimi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Jasimi 19 Nisan 1991 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Ali Mohammed Jasimi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Jasimi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ali Jasimi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Sailiya SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sailiya SC takımına 1 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Ali Jasimi'nin Al-Sailiya SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ali Jasimi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Jasimi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Jasimi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Jasimi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2012 yılında Al-Arabi SC

1 Temmuz 2013 yılında Al-Ahli SC

1 Temmuz 2015 yılında Al-Arabi SC

1 Temmuz 2017 yılında Qatar SC

1 Temmuz 2019 yılında Al-Duhail SC

1 Şubat 2020 yılında Al-Sailiya SC

Ali Jasimi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Jasimi şuan Al-Sailiya SC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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