Adel Bader kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adel Bader Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adel Bader adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adel Bader Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adel Bader 17 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.Gerçek adı da عادل بدر / Adel Bader Farhan Mousa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adel Bader Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adel Bader, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Sailiya SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sailiya SC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Adel Bader'nin Al-Sailiya SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adel Bader Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adel Bader isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adel Bader Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adel Bader futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Lekhwiya

2 Temmuz 2016 yılında Al-Kharitiyath

30 Haziran 2017 yılında Lekhwiya

1 Temmuz 2018 yılında Al-Khor SC

30 Haziran 2019 yılında Al-Duhail SC

1 Temmuz 2019 yılında Al-Sailiya SC

Adel Bader Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adel Bader şuan Al-Sailiya SC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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