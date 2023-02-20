Majdi Siddiq kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Majdi Siddiq Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Majdi Siddiq adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Majdi Siddiq Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Majdi Siddiq 3 Eylül 1985 tarihinde Riyadh şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Katar,Sudan uyrukludur.Gerçek adı da Majdi Abdulla Siddiq şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Majdi Siddiq Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FMC yapmaktadır. Majdi Siddiq, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Sailiya SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sailiya SC takımına 1 Temmuz 2013 tarihinde katılmıştır. Majdi Siddiq'nin Al-Sailiya SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Majdi Siddiq Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Majdi Siddiq isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Majdi Siddiq Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Majdi Siddiq futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Al-Khor SC

1 Temmuz 2008 yılında Al-Rayyan SC

1 Temmuz 2009 yılında Al-Sadd SC

1 Temmuz 2011 yılında Al-Arabi SC

1 Ocak 2013 yılında Al-Gharafa SC

1 Temmuz 2013 yılında Al-Sailiya SC

31 Ocak 2017 yılında El-Jaish

30 Haziran 2017 yılında Al-Sailiya SC

Majdi Siddiq Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Majdi Siddiq şuan Al-Sailiya SC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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