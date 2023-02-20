Bilel Saidani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bilel Saidani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bilel Saidani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bilel Saidani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bilel Saidani 29 Haziran 1993 tarihinde Bizerte şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Tunus uyrukludur.Gerçek adı da بلال السعيداني şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bilel Saidani Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GSM Tunisia yapmaktadır. Bilel Saidani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Sailiya SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sailiya SC takımına 17 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bilel Saidani'nin Al-Sailiya SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bilel Saidani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bilel Saidani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bilel Saidani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bilel Saidani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ocak 2012 yılında CA Bizertin

27 Ocak 2019 yılında Al-Sailiya SC

22 Ocak 2020 yılında Damac FC

1 Şubat 2021 yılında Kulüpsüz

26 Eylül 2021 yılında Cleopatra FC

17 Temmuz 2022 yılında Al-Sailiya SC

Bilel Saidani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bilel Saidani şuan Al-Sailiya SC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Bilel Saidani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Tunus takımında 8 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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