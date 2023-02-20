Ghanem Haddaf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ghanem Haddaf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ghanem Haddaf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ghanem Haddaf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ghanem Haddaf 27 Kasım 1991 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Ghanem Haddaf Al Qahthani şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ghanem Haddaf Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Sailiya SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sailiya SC takımına 1 Temmuz 2010 tarihinde katılmıştır. Ghanem Haddaf'nin Al-Sailiya SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ghanem Haddaf Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ghanem Haddaf isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ghanem Haddaf Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ghanem Haddaf futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Al-Sailiya SC

Ghanem Haddaf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ghanem Haddaf şuan Al-Sailiya SC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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