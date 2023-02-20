Mohanad Ali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohanad Ali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohanad Ali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohanad Ali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohanad Ali 20 Haziran 2000 tarihinde ---, Baghdad şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Irak uyrukludur.Gerçek adı da مهند علي كاظم الشمري / Mohanad Ali Kadhim Al-Shammari şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohanad Ali Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Mohanad Ali, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Sailiya SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sailiya SC takımına 3 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohanad Ali'nin Al-Sailiya SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohanad Ali Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mohanad.ali/

Mohanad Ali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohanad Ali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mohanad Ali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohanad Ali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Al-Quwa Altyapı

1 Temmuz 2013 yılında Al-Shorta Alt.

26 Mart 2014 yılında Al-Shorta SC

10 Ağustos 2016 yılında Al-Kahrbaa Club

30 Haziran 2017 yılında Al-Shorta SC

11 Temmuz 2019 yılında Al-Duhail SC

30 Ocak 2020 yılında Portimonense

30 Haziran 2020 yılında Al-Duhail SC

29 Ağustos 2020 yılında Al-Sailiya SC

30 Haziran 2021 yılında Al-Duhail SC

31 Ağustos 2021 yılında Aris Selanik

30 Haziran 2022 yılında Al-Duhail SC

3 Temmuz 2022 yılında Al-Sailiya SC

Mohanad Ali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohanad Ali şuan Al-Sailiya SC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mohanad Ali Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Timsah Al-Amin (2005-2006), Ammo Baba Football School (2006-2010), Al-Quwa Al-Jawiya (2010-2013), Al-Shorta (2013-2015)

Irak takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 38 maçta 17 gol atmıştır.

Irak U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 5 gol atmıştır.

Irak U16 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 12 gol atmıştır.

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