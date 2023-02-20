Rami Fayez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rami Fayez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rami Fayez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rami Fayez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rami Fayez 23 Eylül 1986 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Katar,Ürdün uyrukludur.Gerçek adı da Rami Fayez Abu Shmala şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rami Fayez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rami Fayez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Sailiya SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sailiya SC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Rami Fayez'nin Al-Sailiya SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rami Fayez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rami Fayez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rami Fayez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rami Fayez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Lekhwiya

1 Ocak 2012 yılında Umm Salal SC

1 Aralık 2012 yılında Qatar SC

1 Ocak 2015 yılında Umm Salal SC

1 Temmuz 2016 yılında Al-Arabi SC

30 Ocak 2017 yılında Al-Sailiya SC

30 Haziran 2017 yılında Al-Arabi SC

1 Temmuz 2017 yılında Umm Salal SC

1 Temmuz 2018 yılında Qatar SC

1 Temmuz 2019 yılında Umm Salal SC

1 Ocak 2021 yılında Al-Sailiya SC

Rami Fayez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rami Fayez şuan Al-Sailiya SC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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