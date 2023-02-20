Rami Fayez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rami Fayez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rami Fayez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rami Fayez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Rami Fayez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rami Fayez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rami Fayez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rami Fayez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rami Fayez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rami Fayez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rami Fayez 23 Eylül 1986 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Katar,Ürdün uyrukludur.Gerçek adı da Rami Fayez Abu Shmala şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rami Fayez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rami Fayez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Sailiya SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sailiya SC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Rami Fayez'nin Al-Sailiya SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rami Fayez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rami Fayez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Rami Fayez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rami Fayez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Lekhwiya

1 Ocak 2012 yılında Umm Salal SC

1 Aralık 2012 yılında Qatar SC

1 Ocak 2015 yılında Umm Salal SC

1 Temmuz 2016 yılında Al-Arabi SC

30 Ocak 2017 yılında Al-Sailiya SC

30 Haziran 2017 yılında Al-Arabi SC

1 Temmuz 2017 yılında Umm Salal SC

1 Temmuz 2018 yılında Qatar SC

1 Temmuz 2019 yılında Umm Salal SC

1 Ocak 2021 yılında Al-Sailiya SC

Rami Fayez kimdir

Rami Fayez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rami Fayez şuan Al-Sailiya SC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Rami Fayez nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Mukhtar Ali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mukhtar Ali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mukhtar Ali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mukhtar Ali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Saad Abdul Salaam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saad Abdul Salaam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Saad Abdul Salaam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saad Abdul Salaam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yousif Umar Din kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yousif Umar Din Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yousif Umar Din kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yousif Umar Din Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Connor Maloney kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Connor Maloney Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Connor Maloney kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Connor Maloney Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!