Ahmed Al Minhali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Al Minhali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Al Minhali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Al Minhali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Al Minhali 5 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Bakheet Al Minhali şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Al Minhali Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmed Al Minhali, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Sailiya SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sailiya SC takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Ahmed Al Minhali'nin Al-Sailiya SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Al Minhali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Al Minhali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Al Minhali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Al Minhali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Al-Sailiya SC

Ahmed Al Minhali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Al Minhali şuan Al-Sailiya SC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Ahmed Al Minhali Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Katar U19 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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