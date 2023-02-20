Mohammed Muddather kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Muddather Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Muddather adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Muddather Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Muddather 13 Nisan 1988 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Katar,Sudan uyrukludur.Gerçek adı da محمد اسحاق / Mohammed Muddather Rajab şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Muddather Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammed Muddather, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Sailiya SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sailiya SC takımına 6 Eylül 2016 tarihinde katılmıştır. Mohammed Muddather'nin Al-Sailiya SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammed Muddather Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Muddather isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Muddather Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Muddather futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Al-Wakrah SC

1 Temmuz 2011 yılında Lekhwiya

1 Temmuz 2013 yılında Al-Arabi SC

1 Temmuz 2015 yılında Al-Tai

6 Eylül 2016 yılında Al-Sailiya SC

Mohammed Muddather Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Muddather şuan Al-Sailiya SC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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