Saeed Al Hadj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saeed Al Hadj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saeed Al Hadj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saeed Al Hadj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saeed Al Hadj 2 Şubat 1992 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Katar uyrukludur.Gerçek adı da سعيد الحاج şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saeed Al Hadj Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Saeed Al Hadj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Sailiya SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sailiya SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Saeed Al Hadj'nin Al-Sailiya SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Saeed Al Hadj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saeed Al Hadj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saeed Al Hadj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saeed Al Hadj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2012 yılında Umm Salal SC

30 Haziran 2013 yılında Al-Gharafa SC

1 Ocak 2015 yılında Al-Kharitiyath

30 Haziran 2015 yılında Al-Gharafa SC

1 Temmuz 2016 yılında Muaither SC

30 Haziran 2017 yılında Al-Gharafa SC

1 Temmuz 2022 yılında Al-Sailiya SC

Saeed Al Hadj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saeed Al Hadj şuan Al-Sailiya SC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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