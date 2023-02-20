Abdulla Al Marri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulla Al Marri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulla Al Marri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulla Al Marri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulla Al Marri 3 Haziran 1995 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulla Al Marri Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdulla Al Marri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Sailiya SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sailiya SC takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Abdulla Al Marri'nin Al-Sailiya SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulla Al Marri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulla Al Marri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulla Al Marri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulla Al Marri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Al-Sailiya SC

Abdulla Al Marri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulla Al Marri şuan Al-Sailiya SC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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