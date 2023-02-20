Faris Azadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faris Azadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Faris Azadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Faris Azadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Faris Azadi 19 Aralık 2000 tarihinde Zahedan, Sistan and Baluchestan şehrinde doğmuştur. Katar,İran uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Faris Azadi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Sailiya SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sailiya SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Faris Azadi'nin Al-Sailiya SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Faris Azadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Faris Azadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Faris Azadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Faris Azadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Al-Sailiya SC

Faris Azadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Faris Azadi şuan Al-Sailiya SC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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