Hamed Al Obaidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamed Al Obaidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamed Al Obaidi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamed Al Obaidi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamed Al Obaidi 21 Nisan 1991 tarihinde Doha şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Hamad Mohammed Saud Jaouad Al-Obaidi şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamed Al Obaidi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hamed Al Obaidi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Sailiya SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sailiya SC takımına 1 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Hamed Al Obaidi'nin Al-Sailiya SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hamed Al Obaidi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamed Al Obaidi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Hamed Al Obaidi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamed Al Obaidi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Al-Kharitiyath

31 Aralık 2011 yılında Al-Rayyan SC

1 Temmuz 2015 yılında Al-Sadd SC

31 Aralık 2015 yılında Al-Rayyan SC

1 Ocak 2016 yılında Al-Sailiya SC

1 Şubat 2020 yılında Al-Duhail SC

31 Ağustos 2020 yılında Al-Sailiya SC

Hamed Al Obaidi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamed Al Obaidi şuan Al-Sailiya SC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.