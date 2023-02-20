Riadh Nasser Mekideche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Riadh Nasser Mekideche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Riadh Nasser Mekideche adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Riadh Nasser Mekideche Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Riadh Nasser Mekideche 27 Temmuz 1995 tarihinde Algier şehrinde doğmuştur. Katar,Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Riadh Nasser Mekideche Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Sailiya SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sailiya SC takımına 17 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Riadh Nasser Mekideche'nin Al-Sailiya SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Riadh Nasser Mekideche Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Riadh Nasser Mekideche isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Riadh Nasser Mekideche Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Riadh Nasser Mekideche futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Al-Markhiya SC

30 Haziran 2016 yılında Al-Rayyan Res.

1 Temmuz 2018 yılında Al-Ahli SC

1 Temmuz 2019 yılında Al-Wakrah SC

17 Temmuz 2021 yılında Al-Sailiya SC

Riadh Nasser Mekideche Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Riadh Nasser Mekideche şuan Al-Sailiya SC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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