Mustafa Hafeth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustafa Hafeth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mustafa Hafeth adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mustafa Hafeth Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mustafa Hafeth 21 Eylül 1987 tarihinde doğmuştur. Katar,Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mustafa Mohammad Abdul Hafeth şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mustafa Hafeth Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Sailiya SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sailiya SC takımına - tarihinde katılmıştır. Mustafa Hafeth'nin Al-Sailiya SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mustafa Hafeth Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mustafa Hafeth isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mustafa Hafeth Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mustafa Hafeth Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mustafa Hafeth şuan Al-Sailiya SC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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