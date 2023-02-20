Abdelrahman Aziz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelrahman Aziz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelrahman Aziz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelrahman Aziz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelrahman Aziz 6 Ocak 1994 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Abdelrahman Mohammed Abdulaziz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelrahman Aziz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Sailiya SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sailiya SC takımına - tarihinde katılmıştır. Abdelrahman Aziz'nin Al-Sailiya SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdelrahman Aziz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelrahman Aziz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdelrahman Aziz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelrahman Aziz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelrahman Aziz şuan Al-Sailiya SC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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