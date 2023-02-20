Ahmed Al Sebaie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Al Sebaie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Al Sebaie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Al Sebaie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Al Sebaie 6 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Katar uyrukludur.Gerçek adı da أحمد السباعي / Ahmed Mohammed Al-Sibai şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Al Sebaie Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FAS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Sailiya SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sailiya SC takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Ahmed Al Sebaie'nin Al-Sailiya SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed Al Sebaie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Al Sebaie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Al Sebaie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Al Sebaie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Al-Duhail Res.

1 Temmuz 2019 yılında Al-Duhail SC

1 Ocak 2020 yılında Al-Sailiya SC

Ahmed Al Sebaie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Al Sebaie şuan Al-Sailiya SC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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