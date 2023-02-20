Abdulla Mahmoud Mahmoud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulla Mahmoud Mahmoud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulla Mahmoud Mahmoud adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulla Mahmoud Mahmoud Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulla Mahmoud Mahmoud 22 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulla Mahmoud Mahmoud Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdulla Mahmoud Mahmoud, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Sailiya SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sailiya SC takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Abdulla Mahmoud Mahmoud'nin Al-Sailiya SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulla Mahmoud Mahmoud Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulla Mahmoud Mahmoud isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Abdulla Mahmoud Mahmoud Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulla Mahmoud Mahmoud futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Al-Sailiya SC

Abdulla Mahmoud Mahmoud Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulla Mahmoud Mahmoud şuan Al-Sailiya SC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.