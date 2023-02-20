Saad Hussein kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saad Hussein Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saad Hussein adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saad Hussein Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saad Hussein 7 Mart 1993 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Saad Hussein Athab şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saad Hussein Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Saad Hussein, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Sailiya SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sailiya SC takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Saad Hussein'nin Al-Sailiya SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Saad Hussein Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saad Hussein isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saad Hussein Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saad Hussein futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Al-Sailiya SC

Saad Hussein Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saad Hussein şuan Al-Sailiya SC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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