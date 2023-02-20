İsmail Khafi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail Khafi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İsmail Khafi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İsmail Khafi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İsmail Khafi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail Khafi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İsmail Khafi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmail Khafi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmail Khafi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsmail Khafi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsmail Khafi 19 Eylül 1995 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Fas uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsmail Khafi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B&R SPORTS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Sailiya SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sailiya SC takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İsmail Khafi'nin Al-Sailiya SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İsmail Khafi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsmail Khafi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

İsmail Khafi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsmail Khafi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında Khémisset

1 Ağustos 2019 yılında Mouloudia

9 Eylül 2021 yılında FAR Rabat

23 Ocak 2023 yılında Al-Sailiya SC

İsmail Khafi kimdir

İsmail Khafi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsmail Khafi şuan Al-Sailiya SC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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İsmail Khafi nereli

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