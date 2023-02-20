Sergio Vittor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Vittor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Vittor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergio Vittor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergio Vittor 6 Eylül 1989 tarihinde Villa Elisa şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Sergio Javier Vittor şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergio Vittor Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sergio Vittor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Sailiya SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sailiya SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sergio Vittor'nin Al-Sailiya SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergio Vittor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergio Vittor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sergio Vittor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergio Vittor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Indep'te II

1 Ekim 2008 yılında Independiente

1 Temmuz 2010 yılında MSK Zilina

31 Aralık 2010 yılında Independiente

1 Ağustos 2011 yılında Gimnasia

18 Temmuz 2012 yılında Gimnasia (J)

26 Temmuz 2013 yılında Argentinos Jrs.

13 Temmuz 2014 yılında Rafaela

6 Ocak 2015 yılında Banfield

23 Ocak 2016 yılında Racing Club

16 Şubat 2018 yılında U. Concepción

31 Aralık 2018 yılında Racing Club

8 Ocak 2019 yılında U. de Chile

30 Haziran 2019 yılında Racing Club

17 Temmuz 2019 yılında Banfield

31 Aralık 2019 yılında Racing Club

1 Ocak 2020 yılında Damac FC

1 Temmuz 2022 yılında Al-Sailiya SC

Sergio Vittor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergio Vittor şuan Al-Sailiya SC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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