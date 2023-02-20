Hadi Tabasideh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hadi Tabasideh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hadi Tabasideh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hadi Tabasideh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hadi Tabasideh 14 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Hadi Ali Tabasideh şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hadi Tabasideh Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Sailiya SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Sailiya SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hadi Tabasideh'nin Al-Sailiya SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hadi Tabasideh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hadi Tabasideh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hadi Tabasideh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hadi Tabasideh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2020 yılında Al-Rayyan SC

1 Temmuz 2022 yılında Al-Sailiya SC

Hadi Tabasideh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hadi Tabasideh şuan Al-Sailiya SC takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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